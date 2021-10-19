Горняк22: Соцсети: алтайского шахтера пытаются обвинить в гибели напарника

Следственный комитет Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В рудниках компании «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе нередко происходят ЧП. Так, к расследованию одного из них у участников появились вопросы

Жительница Алтайского края Маргарита Мусаева заявила, что ее отца-шахтера незаконно пытаются привлечь к ответственности за гибель коллеги. Об этом она рассказала в паблике Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, 10 августа 2021 года на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе (принадлежит компании «Сибирь-Полиметаллы») погиб рабочий из-за обвала горной породы. В смене тогда были четыре горняка.

После этого якобы в отношении ее отца, который был обычным проходчиком, завели уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». При этом женщина уверяет, что у следствия не возникло вопросов к руководству и людям, которые должны отвечать за технику безопасности.

«Все обвинение строится на показаниях начальника участка, который после случившегося в спешном порядке был переведен на другой участок с повышением (скорее всего, задним числом). У этого начальника уже есть в прошлом два смертельных случая на его участке, были заведены два уголовных дела, но все прошло тихо и спокойно. Он как работал, так и работает, еще и в должности повышается», – говорится в сообщении.

При этом во время ознакомления с делом отец женщины якобы впервые увидел документ о том, что с 1 августа он назначен на должность звеньевого бригадира с подписью, не похожей на его. Она заверяет, что мужчина не подписывал этот документ. Кроме того, женщина уверяет, что следователь отказывает ему в проведении почерковедческой экспертизы.

Она добавила, что ее отец ветеран труда, 30 лет проработал на шахте, имеет множество наград.

Выложить документы и назвать фамилии участников тех событий женщина не может. Однако она еще надеется, что прокуратура вернет дело на доследование и экспертизу все же проведут.

«Толк» уточняет информацию по данному делу.

Ранее сообщалось, что днем 9 августа при осуществлении работ в одной из штолен шахты рудника произошло обрушение горной породы. В результате несовместимые с жизнью травмы получил 29-летний сотрудник компании.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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