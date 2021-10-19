Горняк22: В отремонтированном сквере в Бийске сломали новые лавочки

Лавочка в Бийске Фото: instagram.com/biysk_moy_gorod

Еще во время строительства сквер начал притягивать горожан. Открывающаяся с его смотровой площадки панорама города стала частым фоном для селфи горожан

В бийском поселке Нагорном вандалы разломали часть лавочек в недавно отремонтированном парке, сообщает «Бийский рабочий».

Всего полтора месяца назад парк прошел приемку после масштабного ремонта. В сквере провели большую работу: очистили от мусора и бурьяна, завезли грунт, обрезали старые деревья, уложили дорожки для прогулок, поставили спортивные площадки, а также урны и лавки.

Лавочки необычной формы привезли из Красноярска. Это был ближайший город, где взялись выполнить заказ. Бийские производители изготавливать их не решились.

В администрации города подчеркнули, что знают о произошедшем. Ремонт лавочек, скорее всего, будут проводить за счет муниципалитета. Хотя сданный объект и находится на гарантии подрядчика, случившееся – не гарантийный случай, ведь дело касается не качества урн и лавочек.

Ранее в Рубцовске вандалы раскурочили покрытие на новой детской площадке. Защитному покрытию из резиновой крошки не удалось продержаться и суток. Подрядная организация уложила его накануне выходных. Горожан заранее попросили не заходить на площадку, чтобы крошка стала прочной.

ТОЛК