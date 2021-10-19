Горняк22: Новосибирские подростки «отдохнули» у чаши Вечного огня

Подростки около Вечного огня Фото: vk.com/act54

Инцидент произошел в Ленинском районе 16 октября. На замечания прохожих дети не реагировали. Теперь школьников и их родителей ищут следователи

В Новосибирске трое подростков курили на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором трое подростков «отдыхали» на Монументе Славы. Один из них лежал на мемориале, другой грел на огне руки и кидал монеты. Третий в это время курил вейп.

Следователи проводят доследственную проверку. В настоящее время сотрудники разыскивают подростков и их родителей. Дело на свой контроль также взял председатель СК Бастрыкин.

Ранее стало известно, что умер подросток, которого «из шалости» подожгли в Горняке. После ЧП пострадавшего мальчика экстренно лечили в Барнауле. Его обидчик может не понести уголовной ответственности за свой проступок, поскольку ему еще нет 16 лет.

ТОЛК