Горняк22: Ксения Собчак обратилась в Росгвардию из-за угроз после ДТП

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ранее кортеж телеведущей заметили у управления Росгвардии в Москве. На кадрах можно увидеть, как с территории ведомства друг за другом выезжают машины журналистки

Телеведущая Ксения Собчак обратилась в московское управление Росгвардии из-за слежки и угроз после ДТП в Сочи. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Речь идет не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», – подчеркнула телеведущая.

В Росгвардии журналистке посоветовали написать заявление в органы внутренних дел. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, Собчак рекомендовали действовать в соответствии с законодательством.

Кроме того, телеведущая ранее не явилась на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем, по вине которого, как считает следствие, случилась смертельная авария. В результате сверку показаний перенесли на другое время.

Напомним, 9 октября, Mercedes, в котором Ксения Собчак ехала в аэропорт, попал в ДТП на трассе в Сочи. Машина на встречке столкнулась с Volkswagen. В результате погибла 35-летняя пассажирка второй иномарки. Телеведущая проходит по делу свидетелем и уже дала показания.

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