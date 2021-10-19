Горняк22: Житель алтайского села сядет за изнасилование юной соседки

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Мужчина уже отбывал наказание за другое преступление. При этом он не исправился, и снова нарушил закон. Теперь его ждет большой срок

28-летний житель Тальменского района получил 15,6 лет колонии за изнасилование юной девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в декабре 2020 года изнасиловал 15-летнюю соседку в собственном доме. При этом он ее избивал и угрожал расправой.

Ранее насильник был осужден за имущественные преступления и совершил изнасилование в период условно-досрочного освобождения.

Вину в случившемся он не признал. Суд вынес ему приговор.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли изнасилование девушки, совершенное 10 лет назад в Бийске. Изобличить злоумышленника удалось после того, как в августе его доставили в отдел полиции за семейный дебош, и сравнили взятые образцы ДНК с хранившимися в базе преступников. Преступление произошло в сентябре 2011 года – незнакомец встретил девушку на улице и, угрожая горлышком от бутылки, отвел в садоводство, где надругался.

ТОЛК