Горняк22: Скорая помощь протаранила и перевернула иномарку в центре Барнаула

ДТП со скорой Фото: vk.com/barneos22

За рулем автомобиля скорой помощи находился 59-летний водитель – он не пострадал, других пассажиров в момент аварии в машине не было

Вечером 18 октября в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина (напротив бывшего кинотеатра «Родина») произошло серьезное ДТП – здесь столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Mitsubishi Outlander, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

От удара Mitsubishi перевернулся и оказался на крыше – авто отбросило на аллею рядом с дорогой. Попутно машина повредила опору светофора и ограждение.

Известно, что автомобиль скорой двигался по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала (свидетели утверждают, что в момент аварии она ехала с «мигалками»), а иномарка ехала по улице Никитина, пересекая центральный проспект города.

В результате ДТП фельдшер скорой и 47-летний водитель Mitsubishi получили травмы. Их доставили в больницу для оказания помощи. Об их состоянии информации нет.

На месте работали сотрудники ГИБДД, обеспечивали объезд участка. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что 66-летняя фельдшер скорой помощи погибла, помогая пострадавшим в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск. ДТП произошло вечером 2 октября. По словам очевидцев, медик пошла к разбитой машине. В этот момент ее сбил автомобиль, который якобы двигался на высокой скорости по трассе.

ТОЛК