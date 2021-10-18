Горняк22: Глава алтайского Минздрава пообещал сделать все больницы удобными для инвалидов

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

С жалобой к министру здравоохранения края обратились жители райцентра Поспелиха. Люди рассказали, что в местной ЦРБ нет лифта

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов пообещал, что все больницы региона станут удобными для инвалидов. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

«Мы ставим задачу в течение трёх лет провести комплексные ремонты всех взрослых поликлиник», – цитирует канал главу ведомства.

По данным ресурса, в течение этого срока министерство намерено переместить все кабинеты врачей, к которым чаще всего обращаются неходячие пациенты, на первые этажи медучреждений.

Там, где такой переезд окажется невозможен, установят специальные лифты.

Ранее маломобильные пациенты уже высказывали претензии в адрес алтайского минздрава. Так, они рассказали о старой двери вместо пандуса в больнице.

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