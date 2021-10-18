Горняк22: Спускаемый аппарат с киноэкипажем фильма «Вызов» приземлился

Посадка спускаемого аппарата Фото: Роскосмос

Процесс прошел штатно. На место приземления оперативно прибыли вертолеты группы спасания. После выхода из аппарата людей доставят шатер штаба

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» («Юрий Гагарин») со съемочной группой киноленты «Вызов» в составе экипажа 17 октября около 7.35 мск приземлился в степи Казахстана. Трансляцию вел Роскосмос.

Комментатор посадки в прямом эфире, космонавт Олег Артемьев назвал ее «мягкой» – все прошло по заданным условиям.

По ощущениям, которые испытывают находящиеся в момент приземления в капсуле люди, он сравнил это с прыжком с двухметровой высоты, уточнив, что экипаж надежно пристегнут.

На землю должны вернулись космонавт Олег Новицкий, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлея Пересильд, которые отправились на МКС для съемок художественной ленты.

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