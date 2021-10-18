Горняк22: 30 человек с COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае, еще 360 инфицированы

Медлаборатория Фото: Анна Меньшикова

В Барнауле за сутки зарегистрировали 100 новых случаев инфекции. На втором месте Бийск (39), на третьем — Рубцовск (33 случая)

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные 17 октября передает местный оперштаб.

Выздоровели 68 пациентов, умерли 30 человек, в том числе 23 от COVID-19.

С начала пандемии число зараженных составило 82 728 человек. Выздоровели 60 412, умерли 5 896.

В госпиталях на лечении – 3979 человек, тяжелобольных – 784, подключены к аппаратам ИВЛ – 282.

Новые случаи инфекции

Барнаул – 100, Бийск – 39, Рубцовск – 33, Новоалтайск -15, Славгород – 9, Алейский, Усть-Калманский районы – по 8 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 7, Волчихинский, Ключевский, Курьинский, Троицкий, Шипуновский районы -по 6, Заринск, Бийский, Егорьевский, Немецкий национальный районы – по 5, Заринский, Калманский, Косихинский, Новичихинский, Солтонский, Табунский районы – по 4, Благовещенский, Зональный, Мамонтовский, Романовский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 3, Алтайский, Красногорский, Михайловский, Смоленский, Солонешенский, Хабарский, Целинный районы – по 2, ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тюменцевский районы – по 1.

Днем ранее стало известно, что в России зарегистрировали суточные максимуму по числу заражений и смертей от COVID-19.

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