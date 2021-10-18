Горняк22: Автовокзал Барнаула запускает дополнительный рейс в Новосибирск
Автобус Фото: группа ГАЗ
Сейчас столицы двух регионов ежедневно связывают до шести рейсов — автобусы ходят в Новосибирске до аэропорта, речного и жд-вокзала
Автовокзал Барнаула вводит дополнительный рейс до Новосибирска с конечной остановкой на жд-вокзале. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Отравление будет осуществляться с 20 октября ежедневно в 04.00.
«Прибытие на жд-вокзал Новосибирска в 08.30, отправление из Новосибирска от жд-вокзала в 11.50, прибытие в Барнаул 1640», – говорится в сообщении.
Предварительную продажу билетов уже открыли.
Таким образом, количество рейсов сообщающих города, вырастет до шести в день.
Ранее «Толк» сообщал о том, что из аэропорта Барнаула запускают «зимний» рейс в Сочи.