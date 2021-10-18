Горняк22: Алтайский край на неделе ждет «ровная» погода с потеплением до +14

Осень Фото: Виталий Барабаш

Солнечные и относительно теплые дни после затянувшегося в первой половине осени ненастья синоптики обещают вплоть до конца недели

Погода на предстоящей неделе в Алтайском крае будет без перепадов дневных температур с постепенным увеличением градуса. Данные передает Гидрометцентр.

Так, если в первый рабочий день воздух прогреется лишь до +8°С, то уже к четвергу этот показатель составит +14. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Похолодание возможно лишь к концу недели.

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