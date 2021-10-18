Горняк22: Трассу под Барнаулом перекроют 18 октября на три часа

Пробка на трассе Фото: Александр Михайлов/vk.com/barneos22

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут

ГИБДД Алтайского края предупредила автомобилистов об ограничении движения транспорта 18 октября.

В связи с плановым движением военных колонн в это время проезд перекроют для всех видов транспорта:

– с 16.55 до 19.55 на участке автодороги «а/д Бобровка – Рассказиха»

– с 16.55 до 19.55 на участке автодороги Бобровка – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи

– с 16.55 до 19.55 на участке автодороги Лесное – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи

Ранее алтайские водители уже не раз высказывали возмущение по поводу того, что им приходится ждать на трассе во время перемещений военных.

ТОЛК