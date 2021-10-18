Горняк22: Барнаульцы попали в «лютую» пробку воскресным вечером

Дорожная пробка Фото: "Барнаул 22"

Спешащим домой после выходных горожанам пришлось коротать время на дороге. Движение также оказалось затруднено на Змеиногорском тракте

Дорожная пробка протяженностью около трех с половиной километров возникла на шоссе Ленточный бор в Барнауле вечером 17 октября. О проблемах с проездом автомобилисты сообщили в соцсетях.

Согласно онлайн-картам, затор растянулся от остановки «Улица Ивлева» и вплоть до пересечения с улицей Власихинской.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы навигатор горел чёрным?»,

«Лютая пробка»,

«Куда все поехали то?», – пишут горожане.

Причины затора не уточняются.

Также оказалось затруднено движение на Змеиногорском тракте.

Днем ранее на Власихинской из-за дорожных работ возник крупный затор в обратном направлении.

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