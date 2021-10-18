Горняк22: Пересильд рассказала о чувстве грусти после возвращения с МКС

Юлия Пересильд Фото: instagram.com/juliaperesild

По словам артистки, сейчас она чувствует себя хорошо, хотя отмечает «полуизмененное состояние» и некоторые трудности при ходьбе

Вернувшаяся с Международной космической станции российская актриса Юлия Пересильд рассказала о чувстве сожаления после возвращения с орбиты. В своих чувствах она призналась в эфире Первого канала после приземления.

«У меня немножко грустное сегодня настроение», – рассказала артистка.

Она объяснила, что 12 дней в космосе пролетели очень быстро и в конце ей «не хотелось расставаться» с экипажем.

Артистка рассказала, что во время пребывания на МКС они с режиссером Климом Шипенко почти не спали из страха, что не успеют отснять необходимый для фильма «Вызов» материал. Пересильд подчеркнула, что, несмотря на сильную тоску по дочерям, полет в космос стал для нее невероятным приключением, которое «невозможно отфотографировать».

«Трудно передать атмосферу, когда смотришь в иллюминатор и видишь землю, – поделилась актриса.

17 октября на землю вернулся корабль «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, а также Шипенко и Пересильд. Киношники летали на МКС для съемок художественной ленты.

ТОЛК