Горняк22: Чего ждать от грядущей презентации Apple 18 октября

Apple. Айфон Фото: Pixabay

В понедельник, 18 октября, состоится новая онлайн-презентация Apple. На ней могут представить новые MacBook Pro, Mac mini и AirPods 3

Что будет на осенней презентации Apple

У поклонников Apple большие ожидания от грядущей презентации. Корпорация может показать аудитории новые ноутбуки MacBook Pro (с новым чипом M1X), обновленный Mac mini в новом дизайне, беспроводные наушники AirPods третьего поколения.

Ориентируясь на утечки информации, можно предположить, что Apple, скорее всего, вернет HDMI и поддержку SD-ридеров для MacBook. Mac mini должен получить обновленный дизайн и дополнительные порты — USB-A, HDMI и Ethernet. Новые фишки получит и AirPods 3.

Когда презентация Apple 18 октября

Презентация продукции Apple cостоится в 20.00 по московскому времени.

Где смотреть презентацию Apple

Трансляция Apple пройдет на официальном сайте, в приложении Apple TV, а также на YouTube-канале Apple.

Источники – Газета.ru, appleinsider.ru и iphones.ru.

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