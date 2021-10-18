Горняк22: Теплая погода до +17 градусов ожидается в Алтайском крае 18 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в регионе будет солнечной, теплой и без осадков. Бабьего лета жители края дождались лишь во второй половине октября

Дневная температура воздуха 18 октября в Алтайском крае составит +7…+12 градусов, местами по югу воздух прогреется до +17 градусов. Новая неделя начнется без осадков, утром возможен туман. Ветер в этот день подует юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в понедельник ожидается около +10…+12 градусов. Без осадков, утром будет туманно, ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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