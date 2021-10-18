Горняк22: Бюджету Алтая не придется еще раскошеливаться ради разросшегося штата депутатов

Здание АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Фонд оплаты труда депутатов краевого заксобрания, работающих здесь за деньги, в 2021 году составляет 32 млн 72 тыс. рублей

Алтайскому краевому заксобранию (АКЗС) в 2021 году не придется искать дополнительные деньги в бюджете края для выплаты зарплат новым депутатам. Средства на оплату их труда возьмут из сэкономленных ранее. Об этом «Толку» сообщили в региональном парламенте.

Дело в том, что в новом созыве АКЗС, который приступил к работе 7 октября, вместо прежних 13 депутатов за зарплату будут работать 17. Теперь будет не один вице-спикер, а два. Число комитетов выросло с семи до девяти, а значит в них стало больше председателей и заместителей.

За зарплату в АКЗС работают:

– председатель Александр Романенко,

– два его заместителя: Денис Голобородько и Юрий Кропотин,

– семь председателей комитетов: Татьяна Ильюченко, Владимир Лещенко, Александр Молотов, Игорь Панарин, Владимир Семенов, Сергей Серов, Ирина Солнцева,

– семь зампредов комитетов: Андрей Кривов, Александр Лазарев, Вячеслав Лаптев, Сергей Матасов, Иван Мордовин, Людмила Суслова, Вячеслав Початов.

Как сообщили «Толку» в парламенте, фонд оплаты труда «платных» депутатов в 2021 году составляет 32 млн 72 тыс. рублей.

То есть если предположить, что эта сумма предусматривалась на 14 прежних ставок, то на одну приходилась бы сумма в 190,9 тысяч рублей в месяц. Это средняя цифра: конечно, у спикера зарплата самая высокая, а у зампредов комитетов – самая низкая.

Но изыскивать дополнительные деньги не придется, уверяют в АКЗС. Во-первых, вместо 14 «платных» должностей были заняты только 13. Во-вторых, в 2021 году из АКЗС ушел глава правового комитета Андрей Осипов, он работал за зарплату. Его кресло занял Денис Голобородько, который уже не получал деньги в парламенте.

«В результате сложилась экономия средств, которая позволяет осуществлять оплату труда депутатов на освобожденной основе в текущем году в рамках запланированного бюджета», – резюмировали в заксобрании.

Какой будет оплата труда депутатов в 2022 году, пока не ясно, так как бюджет края на следующий год еще не утвердили. Но в проекте документа на содержание АКЗС в целом (включая работу аппарата, текущие расходы и т.д.) запланировано 268 млн рублей, сообщал ранее глава регионального минфина Данил Ситников.

ТОЛК