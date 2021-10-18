Горняк22: 16 человек умерли в Екатеринбурге от отравления метанолом

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По предварительным данным, череда отравлений началась в городе с понедельника, 11 октября. Сообщается, что продавца суррогата уже задержали

В Екатеринбурге 16 человек стали жертвами отравления метанолом за последние несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные проекта «Народный контроль».

Предварительно, 12 из погибших – мужчины. При этом в минздраве региона агентству заявили, что не получали информацию о происшествии.

Согласно последним сведениям, уже задержан предприниматель, который на одном из городских рынков продавал опасный спирт на розлив.

В Алтайском крае в сентябре 2021 года после волны отравлений некачественным спиртным в эфир регионального телеканала вышла серия сюжетов о продаже в городе контрафактной алкогольной и табачной продукции. Журналисты выяснили, что в Барнауле работает несколько точек, где торгуют потенциально опасными товарами.

После этого в редакцию позвонил неизвестный мужчина, который потребовал от журналистов прекратить расследование и отказаться от распространения информации, высказав угрозу применения насилия. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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