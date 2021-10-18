Горняк22: Журналист назвал «главную загадку» в гибели семьи россиян в Албании

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По одной из версий, в течение дня погибшие съели что-то исключительно токсичное, что спровоцировало в дальнейшем их быструю смерть

Причины странной гибели семьи российских туристов в сауне отеля в Албании могут крыться в употребленной ими до этого пище. Об этом говорится в публикации местного ресурса ABC News Albania.

«Главная загадка в том, что они ели в течение дня», — написал журналист издания Леонид Мусай.

По его сведениям, первый же день после заселения туристы провели за пределами отеля, а вернувшись вечером якобы не стали ужинать.

Инцидент произошел в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября – тела четырех человек обнаружили в сауне пятизвездочного отеля Gloria. СМИ пишут, что погибшие – пожилые супруги, их 31-летняя дочь и ее молодой человек.

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