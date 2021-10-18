Горняк22: В Гоньбе рыбацкая «Нива» зависла с обрыва над рекой Обь
Фото: В Курсе 22
Автомобиль успели спасти и не допустить съезда в воду. Как обернулась судьба транспортного средства впоследствии, очевидцы не уточнили
В барнаульском поселке Гоньба автомобиль «Нива» едва не скатился с берега в реку Обь, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».
Когда машина начала съезжать со склона, ее успели задержать и привязать за задний мост к дереву.
На опубликованных кадрах видно, как «Нива» буквально висит на берегу реки. При этом людей рядом с ней в этот момент не было.
Ранее сообщалось, что в Бийске водитель джипа съехал по ступеням лестницы, ведущей к центральному пляжу. Его не не смутил даже тот факт, что на его пути находятся люди. Собственника задержали и составили на него протокол об административном нарушении – за управление авто при наличии условий, когда эксплуатация запрещена.