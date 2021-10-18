Горняк22: Цистерна с маслом перевернулась на трассе в Алтайском крае

ДТП Фото: В Курсе 22

На кадрах из соцсетей видно, что перевернутая цистерна лежит на трассе и из нее по проезжей части течет жидкость. При этом большегруз перекрыл часть трассы

Вечером 17 октября возле поселка Бурсоль (входит в городской округ Славгорода) на трассе опрокинулась цистерна, которую перевозил грузовик, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, на дорогу из емкости вытекла жидкость, предположительно, моторное масло.

При каких обстоятельствах произошло ЧП и есть ли пострадавшие, свидетели ДТП не уточнили

Ранее сообщалось, что в Улаганском районе Республики Алтай «КамАз» не вписался в поворот и слетел с дороги в кювет. Судя по фото, грузовик перевозил дрова. Известно, что 32-летний водитель грузовика получил травмы. Он и еще 18-летний пассажир были госпитализированы в больницу.

ТОЛК