Горняк22: Свадебный кортеж из тягачей проехал по улицам Барнаула

Свадебный кортеж Фото: "Инцидент Барнаул"

«Брутальные» грузовики, украшенные разноцветными ленточками и шарами, сняли на улице Власихинской. В соцсетях молодоженам пожелали совет да любовь

В Барнауле по улицам проехал свадебный кортеж, состоящий из тягачей. Фото необычной процессии публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

Колонну сняли утром 16 октября на пересечении улиц Власихинской и Лазурной – несколько украшенных разноцветными ленточками машин выезжали с заправки.

Пользователи похвалили жениха за оригинальность и пожелали счастья молодоженам.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что молодожены из Рубцовска арендовали троллейбус на свадьбу.

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