Горняк22: МВД разработало изменения в ПДД для электросамокатов

Самокат Фото: pixabay.com

В случае принятия поправок владельцев такого транспорта ждут штрафы за нарушение ПДД по статьям 12.29 и 12.30 КоАП (до 1,5 тысяч рублей)

В России разработали изменения в действующие Правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления, подготовленный МВД и Минтрансом.

Так, скорость средств, которые попадают под определение СИМ (сюда, к примеру, относят электросамокаты и моноколеса), разработчики предлагают ограничить 25 километрами в час.

Какие еще требования предъявят с электросамокатам

дети до семи лет могут передвигаться на СИМ только по тротуарам и велодорожкам и только в сопровождении взрослых

лица старше 14 лет могут передвигаться на СИМ по обочине или правому краю проезжей части только при отсутствии тротуаров и в пределах знака ограничения скорости до 60 км/ч

СИМ не должно совершать обгон или объезд транспорта с левой стороны

В последнее время в России участились ДТП с участием электросамокатов и других подобных средств передвижения на фоне роста их популярности. Некоторые из этих случаев заканчиваются гибелью людей.

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