Горняк22: В Барнауле откроют третий ресторан сети «Макдоналдс»

"Макдоналдс Фото: instagram.com/vesnamall

Новая площадка появится на фудкорте торгового центра «Весна» — здесь уже идут подготовительные работы. При этом сроки запуска пока не называют

В Барнауле откроют третий ресторан сети фастфуда «Макдоналдс» – он появится в торговом центре «Весна». Об этом в своем Instagram сообщает администрация ТЦ.

Дата запуска пока не известна, указывается только, что открытие состоится в ближайшее время.

Первый ресторан «Макдоналдс» заработал в Барнауле летом 2016 года – его открыли в ТЦ «Лето». Спустя год вторая площадка начала функционировать в ТЦ «Галактика».

Ранее «Толк» рассказывал о том, что вместо 10-летнего долгостроя в Барнауле хотят возвести стеклянный магазин с кафе.

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