Горняк22: 350 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае, умерли 27 человек

Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Лидерами по числу заболевших с начала пандемии являются Барнаул (28428), Рубцовск (5716) Бийск (7256), Заринск (2326) и Славгород (1825)

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 16 октября сообщает местный оперштаб.

Выздоровели 75 пациентов, умерли 27 человек, в том числе от COVID-19 – 24.

С начала пандемии число заболевших достигло 82 368 человек. Выздоровели 60 344 человека, умерли 5 866.

В госпиталях на лечении – 3993 пациента, из них тяжелобольных – 782, подключено к аппаратам ИВЛ – 275. Резервных коек – 400.

Новые случаи заражения

Барнаул – 104, Рубцовск – 35, Бийск – 33, Алейск – 17, Славгород – 13, Бийский, Заринский районы – по 9, Зональный, Калманский, Табунский районы – по 6, Алейский, Кытмановский, Петропавловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – по 5, Камень-на-Оби, Егорьевский, Ключевский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский район – по 4, Волчихинский, Завьяловский, Курьинский, Панкрушихинский, Смоленский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы – по 3, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Солонешенский, Угловский районы – по 2, Заринск, Залесовский, Каменский, Новичихинский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Ранее алтайский министр раскритиковал антипрививочников, попросив их не играть в русскую рулетку.

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