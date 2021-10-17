Горняк22: В России зарегистрировали суточный максимум по числу заражений COVID-19

Вакцинация. Коронавирус Фото: Толк

В Москве — 6 545 новых заражённых (на 86 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге их количество увеличилось на 3 088. В Подмосковье заразились 2 403 человек

В России впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировали свыше более 33 тысяч случаев COVID-19. Данные 16 октября передает федеральный оперштаб.

За минувшие 24 часа в стране выявили еще 33 208 инфицированных (32 196 днем ранее).

За это же время в стране умерли 1002 пациента с коронавирусом – это также максимальное значение за все время пандемии.

Всего в стране зарегистрировали 7 958 384 случаев заболевания.

Ранее «Толк» сообщал о том ,что в России пожилых медиков из группы риска призвали вернуться к работе.

ТОЛК