Горняк22: Алтайскому бизнесу напомнили о субсидии в 50% на пожарную сигнализацию

Пожарная сигнализация Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Оборудование зданий и помещений такими системами является одним из наиболее затратных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организации, отметили в МЧС

Предприниматели Алтайского края, оснастившие помещения своих предприятий автоматическими системами противопожарной защиты, могут претендовать на субсидию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Здесь отметили, что размер компенсации составляет 50% от понесенных затрат. Соответствующее постановление правительство региона издало в апреле 2020 года.

Отмечается также, что власти приняли решение о выделении субъектам малого и среднего предпринимательства заемных средств на эти цели на льготных условиях.

Ранее «Толк» сообщал о том, что образовательным учреждениям Алтайского края выделили 119 млн на камеры и фонари.

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