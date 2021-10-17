Горняк22: Алтайский край получил лекарства при COVID на фоне слухов об их дефиците

Медицинские перчатки. Таблетки. Лекарства Фото: pixabay.com

Речь идет о жаропонижающем препарате парацетамол, а также противовирусных умифеновире и мази «Виферон». За последние три дня в край поступило 24 тысячи упаковок

Алтайский край получил партию бесплатных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на дому. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Уточняется, что 13 октября на склад Аптек Алтая поступили 5,7 тысяч упаковок противовирусного умифеновира, 15 октября пришла поставка парацетамола – 12 тысяч упаковок и 2,3 тысячи упаковок мази «Виферон». 16 октября планируется поставка еще четырех тысяч упаковок умифеновира.

Маркировку партий препаратов ведут в усиленном темпе из-за потребности в них у медорганизаций – такую работу ведут даже ночью, отметили в сети.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделило краю почти 100 млн рублей на бесплатные препараты для примерно 70 тысяч ковидных пациентов. Всего с начала пандемии такими лекарствами обеспечили более 82,5 тысяч пациентов на амбулаторном лечении, отметили в ведомстве.

Новость о поставках появилась на фоне жалоб жителей края на то, что им и их родственникам отказывают в выдаче бесплатных лекарств от COVID-19 при положительном тесте – и в стационарах, и по рецепту лечащего врача при амбулаторном лечении. Люди рассказали, что неоднократно обращались на горячую линию минздрава, но решить проблему так и не удалось. В ведомстве эту информацию опровергли.

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