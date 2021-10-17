Горняк22: В России запустили счетчик вакцинации от COVID в регионах

Вакцинация. Вакцина Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По данным Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% населения – около 90 млн человек. Власти рассчитывают, что это произойдет к 1 ноября

В России заработал счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции в регионах. Данные появились на официальном портале федерального оперштаба Стопкоронавирус.рф.

Одновременно ресурс запустил тепловую карту распространения вируса.

«Данные будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по субъектам РФ», – пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Согласно последним опубликованным сведениям, полную вакцинацию прошли свыше 47,5 млн россиян. Коллективный иммунитет оценивается в 45%.

Ранее социолог назвала одну из частых причин отказа от вакцинации.

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