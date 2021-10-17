Горняк22: Появились фото из благоустроенной на 90% аллеи поселка Южный
Благоустройство аллеи на Южном Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Здесь уже разместили пол сотни скамеек и декоративные композиции, начали устанавливать детские площадки, игровые и спорткомплексы
В Сети появились фото из аллеи на улице Герцена в Поселке Южный, где рабочие заканчивают масштабное благоустройство. Снимки в своем Instagram опубликовала мэрия города.
Уточняется, что здесь провели электричество, разместили 50 скамеек и декоративные композиции из камней, установили систему видеонаблюдения.
«В зеленой зоне начали устанавливать две детские площадки, девять игровых комплексов и три спорткомплекса. В ближайшее время высадят почти 600 кустарников и деревьев, обустроят цветочные клумбы», – говорится в сообщении.
Готовность объекта оценивают на 90%.
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Работы на аллее ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость благоустройства составляет 99 млн рублей. Завершить работы по контракту должны до 20 декабря.