Горняк22: Появились фото из благоустроенной на 90% аллеи поселка Южный

Благоустройство аллеи на Южном Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Здесь уже разместили пол сотни скамеек и декоративные композиции, начали устанавливать детские площадки, игровые и спорткомплексы

В Сети появились фото из аллеи на улице Герцена в Поселке Южный, где рабочие заканчивают масштабное благоустройство. Снимки в своем Instagram опубликовала мэрия города.

Уточняется, что здесь провели электричество, разместили 50 скамеек и декоративные композиции из камней, установили систему видеонаблюдения.

«В зеленой зоне начали устанавливать две детские площадки, девять игровых комплексов и три спорткомплекса. В ближайшее время высадят почти 600 кустарников и деревьев, обустроят цветочные клумбы», – говорится в сообщении.

Готовность объекта оценивают на 90%.

View this post on Instagram Публикация от Город Барнаул (@barnaul.official.gorod)

Работы на аллее ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость благоустройства составляет 99 млн рублей. Завершить работы по контракту должны до 20 декабря.

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