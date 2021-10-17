Горняк22: Осень продолжает радовать теплом до +18 жителей алтайского края

Солнце. Тепло Фото: pexels.com

Синоптики прогнозируют, что теплая и солнечная погода задержится в регионе приблизительно на неделю. Осадков в это время не ожидается

17 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +7…+12, местами по югу до +18 градусов. Этот день пройдет без существенных осадков, однако утром местами возможен туман. Южный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с, передает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Барнауле в воскресенье столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов. Без осадков, ветер южный, 2-7 м/с.

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