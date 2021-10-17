Горняк22: Как красиво поздравить с Днем дорожника в прозе и стихах
Ремонт дороги. Трасса. Разметка Фото: Виталий Барабаш
День работников дорожного хозяйства в России отмечают в третье воскресенье октября. В 2021 году День дорожника — 17 октября
Поздравления с Днем дорожника 2021 в стихах
В день дорожника поздравить
От души тебя спешу,
Ровных трасс, дорог красивых
Пожелать сейчас хочу!
Пусть доход дает работа,
Пользу пусть стране несет,
По пути добра и счастья
Пусть авто судьбы везет.
Все дорожники сегодня
Отмечают праздник свой.
Много дней пускай счастливых
Будет вам дано судьбой.
Дело важное вершите,
Пусть сопутствует успех.
На дорогах, как и в жизни,
Будет меньше пусть помех.
Примите искренние пожеланья
Здоровья, счастья и добра,
Работникам дорожного хозяйства
Шлём громогласное «Ура»!
Поздравления с Днем дорожника в прозе
Поздравляю с Днём дорожника! Желаю следовать по жизни только теми дорогами, которые приведут к успеху и счастью, желаю всегда верить в себя и работать на ура. Здоровья, терпения, выдержки и сил, достатка, смекалки, удачи и оптимизма!
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников дорожного хозяйства. Пусть ваш труд дает впечатляющие результаты. Пусть ровные и гладкие дороги ведут к достижению целей, к заветным мечтам. Здоровья и успехов!
Поздравляем всех тех, кто заботится о состоянии наших дорог. Желаем, чтобы и ваш жизненный путь был таким же ровным, благополучным и счастливым. Пускай удача бежит с вами сплошной полосой и никогда не прерывается невзгодами и трудностями. С праздником!
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