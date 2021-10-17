Горняк22: Еще три пункта весового контроля установят в Алтайском крае до конца года

Трасса. Пункт весового контроля Фото: mintrans22.ru

В ближайшие два года в регионе намерены вводить по два таких комплекса ежегодно, увеличив их число на местных дорогах до 17

В Алтайском крае до конца 2021 года установят три новых пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщает минтранс региона.

Одно из устройств уже установили в Баевском районе на автодороге Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби. Его стоимость составила 33 млн рублей.

Еще две начнут работать на трассах Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь в Алтайском районе и на 1 километре съезда №1 развязки в поселке Затон автомобильной дороги Мостовой переход через Обь в Барнауле.

Пункты помогают обеспечивать сохранность автомобильных дорог, напомнили в министерстве. Кроме того, они дополнительно будут выявлять нарушителей скоростного режима.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители двух микрорайонов Новоалтайска жалуются на убитые дороги и большегрузы.

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