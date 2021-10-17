Горняк22: В Барнауле возле кладбища автомобиль снес электроопору

Место ДТП Фото: "В курсе22"

Судя по кадрам с места происшествия, иномарка врезалась в столб правой передней частью. От удара в салоне авто сработали подушки безопасности

В Барнауле легковой автомобиль снес опору освещения. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Барнаул 22».

Инцидент произошел рано утром 16 октября на улице Власихинской в районе остановки «Теплицы».

После удара столб опрокинулся поперек проезжей части, заблокировав движение. На месте работают экстренные службы.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие – не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на трассе Барнаул – Павловск произошло массовое ДТП.

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