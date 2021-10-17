Горняк22: В Алтайском крае рыбака приговорили к 12 годам за домогательства к подростку

В колонии Фото: pixabay.com

Свою жертву педофил нашел на сельском пастбище, где мальчик-пастушок оборудовал шалаш. Ребенку удалось вырваться и позвать на помощь

В Алтайском крае мужчине назначили 12 лет колонии особого режима за домогательства к подростку. Об этом сообщает «Алтайская правда».

По данным издания, инцидент произошел 13 июля в Бийском районе.

15-летний мальчик пас стадо в окрестностях села, когда к нему подъехал велосипедист и попросился отдохнуть в шалаше. Мужчина рассказал, что отправился на реку порыбачить, а потом неожиданно начал приставать с грязными намерениями.

Подростку удалось вырваться и позвонить взрослому брату. Вместе со знакомыми тот оперативно приехал на поляну и смог задержать бросившегося в бега незнакомца. На место вызвали полицию.

Экспертиза обнаружила у задержанного психическое расстройство на сексуальной почве в виде гомосексуализма и педофилии. Ему также назначили принудительное лечение. Известно, что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что барнаульца судят за педофилию и интимную съемку племянниц жены.

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