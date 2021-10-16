Горняк22: Более трети жителей Алтайского края выступили за введение QR-кодов

QR-код Фото: pixabay.com

27% жителей Алтайского края выступили за COVID-free зоны в регионе. При этом чем выше возраст респондента, тем больше доля согласных

В Алтайском крае 36% граждан заявили, что поддерживают введение QR-кодов и уверены, что это улучшит эпидемиологическую ситуацию в регионе. Об этом стало известно из опроса сервиса hh.ru.

Так, 14% жителей региона полностью согласны с этой инициативой, еще 22% опрошенных скорее согласны. 55% респондентов высказались против, 9% ответить затруднились. При этом 10% граждан, в основном младше 25 лет, отметили, что такие меры мотивируют их поставить вакцину.

Аналитики отметили, что чаще остальных за введение QR-кодов выступают работники сфер «наука, образование» (40%), «строительство, недвижимость» (37%) и «ИТ, телеком» (36%).

Противников инициативы больше всего среди юристов (70%). Среди представителей сферы «медицина, фармацевтика» QR-коды поддержало только 32%, против выступило 59% опрошенных.

Ранее стало известно, что Новосибирская область вводит обязательную вакцинацию и QR-коды. По словам властей, решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. С 25 октября также введут дополнительные обязательные для соблюдения правила.

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