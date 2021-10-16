Горняк22: СМИ: главой минэкономразвития Алтайского края станет Анатолий Нагорнов

Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru

Пока информация о назначении министра официально не подтвердилась. Возможно, нового вице-губернатора представят депутатам в ходе ноябрьской сессии АКЗС

Врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов займет место руководителя ведомства на постоянной основе. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на источник в правительстве.

Предположительно, его назначение состоится в ноябре. На временной должности Нагорнов находился около двух лет. Тогда, в декабре 2019 года, с поста ушел Павел Дитятев и место оказалось вакантным.

Вероятнее всего, на следующем, ноябрьском заседании депутатам могут представить кандидатуру Анатолия Нагорного на пост министра.

К слову, в 2018 году Нагорнов уже занимал должность врио министра, однако на место главы ведомства его тогда так и не назначили.

Еще в марте 2020 года вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь сообщил, что губернатор Виктор Томенко в течение короткого времени может «закрыть» вакантное место экономического заместителя, главы регионального минэкономразвития. Пост остался вакантным после того, как его покинул Павел Дитятев, который перебрался в Москву и стал замминистра финансов в столице. Заместителем Томенко он был год, до этого занимал пост замминистра алтайского минфина.

После этого обязанности министра экономического развития в крае исполнял Анатолий Нагорнов.

ТОЛК