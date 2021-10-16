Горняк22: Соцсети: в барнаульской больнице «забыли» сказать родным о смерти бабушки

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Родственники рассказали, что на протяжении длительного времени пытались выяснить состояние женщины, однако так и не добились этого

85-летняя жительница Барнаула умерла в барнаульской больнице после перенесенного ковида. Однако родственники пожаловались, что не могли связаться с ней и ее лечащим врачом и о смерти женщины им никто не сообщил. Об этом говорится в сообщении в группе «Черное и белое Барнаул».

Жительница Барнаула рассказала, что 7 сентября пожилую женщину госпитализировали с ковидом в горбольницу №5. Там она в течение трех недель проходила лечение. Когда встал вопрос о ее выписке, у пациентки, предположительно, обострились другие заболевания, и она не могла дышать без подачи кислорода.

Тогда ее перевели долечить якобы в терапевтическое отделение горбольницы №3 на улице Матросова. Однако 4 октября врачи приняли решение перевезти ее в другое медучреждение – Центр оказания паллиативной помощи на улице Петра Сухова.

«При этом не поставив родственников в известность и не спросив у них согласия. И вот тут начинается самое интересное. С момента поступления в центр связь с врачами была потеряна навсегда. Что такое паллиативная помощь, родным пришлось узнавать из СМИ», – написала она.

Несколько раз родные якобы дозванивались до медучреждения, однако ничего о состоянии бабушки, по их словам, им не сказали.

14 октября ее дочь приехала в центр, где ей сказали, что родственница умерла еще 11 октября, ее тело находится в морге. При этом родным о ее смерти, по словам автора сообщения, никто не сказал.

В настоящее время официальный комментарий по данной ситуации краевой минздрав не озвучил.

Ранее в соцсетях жительница Алтайского края рассказала о смерти своей сестры. По ее словам, врачи в больнице вовремя не оказали помощь женщине, которая болела диабетом. Якобы из-за их бездействия пациентка скончалась. Обстоятельства смерти пациентки в больнице также проверит алтайский минздрав.

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