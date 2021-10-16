Горняк22: +335 случаев: коронавирус продолжает поражать жителей Алтайского края

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

С начала пандемии в регионе вылечились от коронавируса 60 269 жителей края. За прошедшие сутки выздоровел всего 71 пациент

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 335 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 15 октября заболели 82 018 человек, в том числе 6 106 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

29 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 839 жителей региона.

773 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 274 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в крае развернуто 4 298 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 385 мест.

На утро 15 октября в Алтайском крае прививаются 719,1 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 96,

Бийск – 36,

Рубцовск – 32,

Алейск и Камень-на-Оби – 14,

Заринск, Калманский и Рубцовский районы – по 6,

Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы – по 5,

Белокуриха, Алейский, Ключевский, Поспелихинский, Угловский и Целинный районы – по 4,

Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Романовский и Смоленский районы – по 3,

Алтайский, Благовещенский, Каменский, Михайловский, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский и Шипуновский районы – по 2,

Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Петропавловский, Советский и Тогульский районы – по 1.

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