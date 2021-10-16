Горняк22: В Алтайском крае обновился недельный антирекорд COVID-смертности

Больница Фото: Анна Меньшикова

Ковидная смертность продолжает набирать обороты в регионе: ежедневно происходит около трех десятков смертей среди зараженных пациентов

196 больных коронавирусом умерли в Алтайском крае за прошедшую неделю – с 9 по 15 октября. Непосредственно от вируса погибли 164 человека, еще 32 пациента скончались от осложнений на фоне ковида.

За минувшую семидневку показатели смертности достигли пика и уверенно держатся на значении около 30 смертей ежесуточно.

Именно за вторую неделю октября в Алтайском крае обновился суточный антирекорд по ковид-смертям и составил 30 случаев за 24 часа. Причем повторялся он дважды за неделю – 12 и 13 октября.

Минимальное суточное количество смертей зафиксировано 10 октября – это 24 случая.

На 15 октября в Алтайском крае произошло уже 5 839 смертельных случаев среди больных коронавирусной инфекцией (исключительно среди взрослых):

4 530 – от COVID-19;

1 309 – от осложнений на фоне вируса.

За последние сутки в Алтайском крае выявили 335 новых случаев коронавируса, 29 человек умерли, 71 выздоровел, в тяжелом состоянии сейчас находятся 773 пациента.

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