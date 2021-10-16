Горняк22: В Алтайский край в выходные придет бабье лето с теплом до +18 градусов

Чай. Чашка. Осень Фото: Pixabay

Жители Алтайского края еще успеют насладиться теплыми деньками, так как в выходные в регионе существенно потеплеет и не будет осадков

В Алтайском крае в предстоящие выходные дни ожидается теплая осенняя погода. Об этом сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

Так, в субботу, 16 октября, в регионе потеплеет до +18 градусов. В среднем погода в этот день составит +8…+13 градусов, ночью будет 0…-5. При этом по утрам в крае, по словам синоптиков, будет туманно. Порывы ветра достигнут 12 м/с.

В воскресенье также будет тепло до +18 градусов, средняя температура составит +7…+12, ночью – 0…-2. Утром также возможен туман, а ветер усилится до 12 м/с.

В эти дни в крае будет солнечно, тепло и сухо, осадков не ожидается, передают синоптики.

Барнаул

В субботу в краевой столице также существенно потеплеет – в городе будет +11…+13 градусов, ночью ожидается около 0… -2. Осадков синоптики в выходные не обещают. Ветер будет около 7 м/с.

В воскресенье столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, ночью будет 0…-2. Как и в крае, в городе в последний день недели не обещают дождей и сильного ветра – максимальные порывы составят 7 м/с.

По данным синоптиков, теплая и сухая погода сохранится в Алтайском крае и на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что погода в октябре в Алтайском крае будет нестабильной: в регионе будет морозно и снежно. По словам синоптиков, устойчивого снежного покрова в регионе в этом месяце ждать не придется.

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