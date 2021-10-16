Горняк22: В Новосибирске продают места в очереди на новые машины

Водитель. Автомобиль Фото: pixabay.com

По словам автолюбителей, они вынуждены по 5-7 месяцев ждать новые машины, а сейчас дошло до того, что места в очередях стали продавать на сайтах объявлений

В Новосибирске начали продавать места в очереди за новыми дефицитными автомобилями, сообщает «НГС».

В 2021 году в России образовался дефицит новых автомобилей. Из-за нехватки новых авто дилеры выставляют на продажу машины со складов, шоурумов и тест-драйвов. Кроме того, сейчас покупателям могут предложить даже выставочные экземпляры.

По словам экспертов, дефицит возник якобы из-за недостатка микрочипов для автомобильной электроники. Отчасти поставки полупроводников сократили из-за торговых войн Китая и США. Свою роль также сыграл резкий подъем спроса и пандемия коронавируса.

Положение на рынке сложилось такое, что автомобилисты вынуждены или покупать машину с кучей дополнительного оборудования, которое увеличивает цену на 10-20%, или оформлять заказ в производство и долгие месяцы ждать.

В то же время оказалось, что многие покупатели готовы уступить свой автомобиль из ближайшей поставки за вознаграждение. Многие покупатели решили, что проще будет отдать 30-60 тысяч рублей и получить автомобиль в подходящей версии здесь и сейчас. В Сети даже появился сайт, где продают места по всей стране.

Ранее «Толк» сообщал, что на Avito появились услуги «стояльщиков» в очередях в ГИБДД Барнаула. В соцсетях некоторые горожане подтвердили, что действительно часто видят в очередях в Госавтоинспекцию «постоянных клиентов». Комментаторы предположили, что предприимчивые люди воспользовались шумихой, связанной с очередями на прием в ведомство.

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