Горняк22: Музыкальный театр покажет спектакль «Счастье у каждого свое»

Спектакль "Счастье у каждого свое"

«Счастье у каждого свое» – комедия по пьесе русского драматурга XIX века Островского «Добрый барин» с Николаем Добрыниным, Павлом Трубинером, Софьей Зайка и Алексеем Демидовым

25 ноября в барнаульском Музыкальном театре покажут спектакль «Счастье у каждого свое».

Успех этой комедии проверен временем.

«Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана для любви… Ах, это правда!» — соглашаясь с автором, создатели спектакля уверены, что и спустя полтора века зрителей способен увлекать этот житейский конфликт, легкая ирония и изысканный юмор.

Счастье у каждого свое… Счастье, конечно, не математическое уравнение, которое можно решить, придя в театр. Но здесь можно увидеть, что волнения и сомнения – наши постоянные спутники, оказываются обязательными составляющими стабильного человеческого счастья.

В этом парадоксе, сами убедитесь, секрет спектакля!

Спектакль «Счастье у каждого свое» – прекрасная возможность отвлечься от проблем и посмеяться от души.

Продолжительность комедии – 2 часа с антрактом.

Самые лучшие места на концерт без комиссии можно приобрести на сайте концертно-театрального агентства «Лига Арт».

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