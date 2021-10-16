Горняк22: Бийская мэрия выплатит подрядчику 10 млн рублей за ремонт парка за «Ривьерой»

Недостроенный парк за ТРЦ "Ривьера" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Почти целый год суд разбирался в том, должен ли муниципалитет оплатить работы в парке на Зеленом Клине, и если да, то в каком объеме

В Бийске суд обязал администрацию города заплатить за ремонт парка на Зеленом Клине за ТЦ «Ривьера», сообщает «Бийский рабочий».

Ранее парк должен был стать одним из самых интересных объектов программы «Городская среда». Его, в отличие от остальных бийских скверов и парков, начали строить с нуля. Работы вела барнаульская фирма «Гарант», выигравшая подряд. На парк выделили 62,4 млн рублей.

Ранее в рейтинговом голосовании на благоустройство проект набрал 10 тысяч голосов. Местные жители были уверены, что парк станет важной частью города. Помимо скамеек, дорожек и игровых площадок, люди хотели видеть здесь зелень. В 2020 году горожане начали обсуждать поставленные арки-скобы, но к концу года всех интересовало, когда закончится строительство.

Зимой городская мэрия начала судиться с подрядчиком «Гарант» об оплате строительства в парке. Фирма потребовала с ЖКХ Бийска 42,8 млн рублей за работу на территории. Город подрядчику платить не собирался.

В администрации заявили, что парк должны были сдать к 30 октября 2020 года. При этом якобы из-за некачественных работ и отставания от графика подрядчику направляли претензии.

В итоге суд назначил экспертизу. Эксперты установили, что стоимость фактически выполненных работ составляет 31,8 млн рублей, а для устранения дефектов и недостатков понадобится 21,6 млн рублей. После этого суд обязал мэрию выплатить подрядчику 10,2 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бийске снова сорвалось строительство парка в районе Зеленого Клина. Муниципалитет пытается взыскать с компании неустойку в размере 523 тысячи рублей и еще 47 млн рублей убытков. Сроки сдачи парка сначала затянули, а потом и вовсе выполнили только на 60%.

ТОЛК