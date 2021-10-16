Горняк22: Барнаульцам и бийчанам предлагают услуги «собутыльника на час»

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Готовы ли авторы объявлений к выездам к клиентам на дом или встречи будут происходить на их территории – собутыльники не указали

Жители Барнаула и Бийска могут вызвать себе для компании собутыльника. Объявления о такой услуге появились на сайте Avito.

Цена необычной услуги составит одну тысячу рублей за час. Персональные собутыльники в объявлении обещают составить компанию нуждающимся. В услугу также входит беседа за распитием спиртного.

Ранее «Толк» сообщал, что несколько жителей Алтайского края погибли от отравления суррогатным алкоголем. Все погибшие и пострадавшие употребляли алкоголь, который был завезен из Казахстана в пятилитровых канистрах. Предположительно, это был метанол. Правоохранители ищут поставщика и распространителя продукции.

ТОЛК