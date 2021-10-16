Горняк22: Барнаульцам и бийчанам предлагают услуги «собутыльника на час»
Бокалы Фото: pixabay.com
Готовы ли авторы объявлений к выездам к клиентам на дом или встречи будут происходить на их территории – собутыльники не указали
Жители Барнаула и Бийска могут вызвать себе для компании собутыльника. Объявления о такой услуге появились на сайте Avito.
Цена необычной услуги составит одну тысячу рублей за час. Персональные собутыльники в объявлении обещают составить компанию нуждающимся. В услугу также входит беседа за распитием спиртного.
Ранее «Толк» сообщал, что несколько жителей Алтайского края погибли от отравления суррогатным алкоголем. Все погибшие и пострадавшие употребляли алкоголь, который был завезен из Казахстана в пятилитровых канистрах. Предположительно, это был метанол. Правоохранители ищут поставщика и распространителя продукции.