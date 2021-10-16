Горняк22: В Барнауле на два дня перекроют часть улицы Папанинцев

Ремонт. Дорога Фото: минтранс Алтайского края

В центре Барнаула активно устраняют последствия ремонтной кампании на теплосетях, чтобы успеть восстановить асфальтовое покрытие до зимы

В Барнауле перекроют участок улицы Папанинцев от дома №172 до 168, сообщает пресс-центр горадминистрации.

Так, проезд будет закрыт с 8.00 16 октября до 6.00 18 октября. Это связано с работами по благоустройству дорожного полотна после ремонта теплосетей.

Кроме того, сейчас завершается благоустройство переулка Ядринцева, где дорожники также восстанавливают асфальт.

Напомним, в Барнауле 20 июля перекрыли участок переулка Ядринцева из-за проведения ремонтных работ на сетях. Его обещали открыть еще 30 сентября. С 18 октября движение автобусов маршрута №41 будет организовано по утвержденному маршруту.

ТОЛК