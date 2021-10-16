Горняк22: Мэрия Барнаула в пятый раз попытается продать ДК «Трансмаш»

ДК "Трансмаш" Фото: Анна Меньшикова

Это не единственный случай затяжной продажи муниципальной недвижимости, Так, здание старого базара удалось продать только на 19-й раз

В Барнауле выставили на торги Дом культуры «Трансмаш» по адресу проспект Ленина, 152. Мэрия уже год ищет владельца для здания и готова вдвое снизить начальную цену, сообщает altapress.ru.

ДК «Трансмаш», который депутат гордумы называл «зданием-сказкой», пытаются продать уже в пятый раз. При этом каждый раз торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

16 ноября городская администрация снова выставит объект на продажу. Торги пройдут способом публичного предложения – с постепенным понижением цены. Начальная цена – 26,2 млн рублей, минимальная – 13,1 млн. Заявки на торги принимают с 11 октября.

В лот входит здание площадью 2,4 тысячи кв. метров, участок в 3,5 тысячи кв. метров, а также распределительные щиты и электросчетчики. В настоящее время здание не функционирует. В 2018 году его законсервировали.

Ранее администрация включила здание ДК и земельный участок в новый план приватизации имущества города. Таким образом объекту, в котором когда-то занимались творческие коллективы и проходили городские мероприятия, пытались найти хозяина. В 2019 году имущество оценили в 40 млн рублей.

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