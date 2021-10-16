Горняк22: Двух «пустых» резидентов выгоняют с турзоны «Бирюзовая Катунь»

ОЭЗ "Бирюзовая катунь" Фото: oaokatun.ru

Алтайские власти продолжают избавляться от резидентов туристической зоны, которые не выполнили условия соглашения и не реализовали свои инвестпроекты

В Алтайском крае через суд выгнали две компании, которые не реализуют обещанные проекты на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», сообщает Банкфакс.

Так, 8 октября Арбитражный суд удовлетворил требование краевого управления по туризму о расторжении соглашения с компанией «Регион Тур». Также ее обязали выплатить штраф в размере 2,4 млн рублей.

Предполагалось, что турагентство займется организацией экскурсий и бронированием проживания в турзоне. Однако, судя по данным из открытых источников, с момента регистрации в 2014 году компания ничего не заработала. В конце сентября она была ликвидирована.

Аналогичный иск управление подало в отношении компания «Кемпинг Катуни». Она должна был создать кемпинг на 150 мест пикник-сервисом и площадкой для гриля. Однако ничего этого она так и не сделала. Сейчас фирма находится в процессе ликвидации. Эта компания до недавнего времени была подрядчиком в рамках крупных госконтрактов в сфере туризма. Так, к примеру, в сентябре 2020 года Ростуризм заключил с ней договор на проведение информационной кампании по продвижению российских курортов за 13,6 млн рублей. Однако с компанией досрочной расторгли договор, а позднее УФАС внес ее в список недобросовестных поставщиков.

Сейчас управление судится еще с одним резидентом – компанией «Экстрим парк». С нее также требуют оплатить штраф в размере 5 млн рублей и расторжение договора. Компания должна была построить турбазу с аквапарком и аттракционами на территории турзоны.

Ранее сообщалось, что на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае к 2025 году построят апарт-отель. Объект будет рассчитан на 60 мест с ориентацией на семейный отдых – здесь планируют оборудовать воркаут-площадку, скалодром, веревочный парк и бассейн с баром.

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